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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
Некоторые накопители предлагаются почти в 2 раза дороже, чем осенью-зимой
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Вследствие "специальной операции" РФ на территории Украины, вызвавшей осуждение более, чем 140 государств ООН, страна оказалась под санкциями, некоторые зарубежные компании приостановили работу, реальная покупательная способность населения снизилась, а цены на многие товары значительно выросли - например, на цифровую и бытовую технику, а также компьютерные комплектующие. В первые недели марта, когда курс рубля проседал, стоимость некоторого "железа" и вовсе достигала космических значений. Но вот незадача - когда рубль вернулся к показателю "около 75 за доллар", цены пусть и несколько откатились, но и близко не вернулись к осенне-зимним цифрам.

Так, качественные жесткие диски объемом 6 терабайт, рассчитанные на круглосуточную работу, без черепичной записи и гелиевого наполнения, такие, как WD Purple 6 ТБ (WD62PURZ) и WD Red Plus 6 ТБ (WD60EFZX) можно было приобрести осенью-зимой в крупных магазинах, таких, как Ситилинк, Регард и ДНС за 13-16 тысяч рублей. Сейчас подобные HDD стоят 22-30 тысяч рублей.

Похожая ситуация наблюдается и с твердотельными накопителями, особенно брендов первого эшелона, таких, как Samsung. Мегапопулярный Samsung 970 Evo Plus на 1 ТБ зимой можно было приобрести за 12-15 тысяч рублей, в настоящий же момент он стоит 19-25 тысяч. Почти в 2 раза дороже.

С бюджетными SSD ситуация все-таки поскромнее Например, "народный" Crucial BX500 на 480 ГБ в декабре 2021 года стоил около 4 тысяч рублей, сейчас же 5-6 тысяч.Компьютерщики и интересующиеся комплектующими для ПК энтузиасты легко смогут вспомнить похожую ситуацию - ажиотаж весны 2021 года, вызванный майнящейся при помощи SSD и жестких дисков криптовалютой Chia. К счастью, тогда коин быстро "сдулся" и ситуация с ценами нормализовалась. Сейчас на такой быстрый отскок рассчитывать не приходится - даже когда "спецоперация" завершится, вряд ли с России быстро снимут санкции - скорее, международное сообщество потребует сначала возместить нанесенный Украине ущерб. По предварительной оценке Всемирного банка, он уже составляет не менее 60 миллиардов долларов США. Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в конференции, привел иную, значительно более высокую оценку - 550 миллиардов.

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#ssd #санкции #россия #жесткие диски #экономика
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