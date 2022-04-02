При этом GTX 1060 - по-прежнему на первом месте

реклама

Графические ускорители архитектуры NVIDIA Ampere (RTX 30xx) долгое время были недоступны значительной части геймеров - как по причине завышенных цен в магазинах, так и из-за банального дефицита: некоторым покупателям заказанные видеокарты приходилось ждать от нескольких дней до нескольких месяцев. Тем не менее, когда схлынула очередная волна майнинг-лихорадки, количество предлагающихся ритейлерами карточек выросло, а цены на них - снизились.



Как можно увидеть на скриншоте выше, в марте 2022 года в топ-10 самых популярных видеокарт игрового сервиса Steam наконец-то появилась модель поколения Ampere - ей стала RTX 3060. Помимо десктопной версии данной видеокарты, в "десятку" вошла и мобильная, что же касается абсолютного лидера - он не только сохранил свой трон, но и даже немного укрепил позиции. Речь, как несложно догадаться, о "народном" графическом ускорителе архитектуры Pascal, NVIDIA GeForce GTX 1060. Напомним, что предлагалась эта модель в двух основных модификациях - с 3 и с 6 гигабайтами видеопамяти.