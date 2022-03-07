Пример Илона Маска и SpaceX доказал как реализуемость подобной идеи, так и финансовые выгоды

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Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация рассказала о планах создания многоразовой ракеты, первая ступень которой после запуска будет возвращаться, проверяться и использоваться неоднократно. Подобный подход уже реализован в ракетах Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, и у большинства экспертов нет никаких сомнений, что Китай обладает необходимым финансовым, техническим и научным потенциалом, чтобы его повторить.



Точная дата тестового запуска новой ракеты пока не определена, но, если верить опубликованному ранее плану китайского правительства, он должен состояться в период с 2022 по 2025 год. И хотя в столь наукоемких сферах, как ракетостроение и космические технологии возможны непредвиденные задержки, с высокой долей вероятности в ближайшее десятилетие у Китая действительно появятся многоразовые ракеты, что позволит значительно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Вероятно, информация о подобном проекте также подстегнет SpaceX и другие компании ускоренными темпами наращивать конкурентоспособность своих ракет и снижать стоимость запусков, чтобы не уступить в грядущей ценовой войне - грузы, включая спутники, в большинстве случаев страхуются, поэтому дешевизна здесь важнее надежности, хотя последняя также не должна быть критически низкой.