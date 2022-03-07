Такой сценарий весьма вероятен из-за санкций и падения курса рубля

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Эксперты и финансовые аналитики предупреждают россиян о грядущем подорожании цифровой и бытовой техники - по мнению большинства специалистов, оно будет происходить "волнами", в зависимости от вводимых санкций и изменений курса рубля. Так, инвестиционный стратег компании "Ари Капитал" Сергей Суверов считает, что техника многих зарубежных брендов может и вовсе исчезнуть из продажи, а если впоследствии и вернется, то будет предлагаться по значительно более высоким ценам, чем до 2022 года.



Помимо этого, эксперт предполагает, что даже относительно простая техника вроде электрических чайников, миксеров или фенов, в том числе и российского производства, станет дороже на десятки процентов. Объяснить это несложно - в большинстве подобных устройств частично используются зарубежные комплектующие, также остающиеся на российском рынке компании могут поднимать цены ради увеличения собственной прибыли, исходя из уменьшения конкуренции в свете ухода иностранных компаний.



Стоит отметить, что даже в текущих рыночных условиях многие аналитики предостерегают граждан от спонтанных покупок цифровой и бытовой техники - ликвидность такого товара относительно невысока, и приобретать его для перепродажи чаще всего бессмысленно. Тем не менее, если вы, например, давно планировали приобрести холодильник или телевизор, сейчас лучше не тянуть - одни модели практически наверняка станут дороже, а другие могут и вовсе исчезнуть из продажи.