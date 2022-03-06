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VISA и MasterCard частично приостанавливают свою работу в России
Выпущенные в РФ банковские карты не будут принимать за рубежом, а выпущенные за рубежом - в РФ
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Как сообщает РИА Новости, корпорации VISA и MasterCard объявили о частичной приостановке своей деятельности в России - выпущенные российскими банками карты не будут принимать за рубежом, выпущенные же иностранными финансовыми учреждениями не будут работать в РФ. О полном отключении всех связанных с данными системами карт речи не идет, но, тем не менее, последствия подобных санкций могут ощутить на себе большинство россиян.

В Сбере уже прокомментировали решение международных платежных систем и подчеркнули, что оно не нарушит функционирования платежных карт внутри Российской Федерации. Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, если подобные санкции продлятся долго, многие граждане России предпочтут перейти на платежную систему Мир, а также начать осваивать другие финансовые инструменты, например, электронные платежные системы и криптовалютные кошельки. Дополнительной проблемой для отечественных пользователей может стать прекращение работы с российскими банковскими картами иностранных интернет-магазинов: если такое случится, гражданам РФ придется пользоваться услугами посредников или онлайн-обменников, что повышает риски и затраты.

#россия #санкции #visa #mastercard
8
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ахахах
03:17
санкции,они только подстёгивают Русского человека,а иначе без этого пинка,он делать ничего нестанет
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03:14
своё надо создавать и быть независимыми от запада совсем
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пиндосы всегда так действуют.Сперва поднимают ставки,а потом продают этот воздух,но тут что-то пошло не так у них щас
Майнеров из РФ отключают от пулов, мешая добывать Эфир на видеокартах
I3TOK
03:10
папа твой, у которого ты отсасываешь под одеялом. ты белогородский пид0р
VISA и MasterCard частично приостанавливают свою работу в России
den fed
03:07
петух
VISA и MasterCard частично приостанавливают свою работу в России
I3TOK
03:06
Наxyй пошел, рашист е6аный
VISA и MasterCard частично приостанавливают свою работу в России
I3TOK
03:05
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ахахах
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