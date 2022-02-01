Как и снижение стоимости криптовалюты Ethereum

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Ситуация с наличием в магазинах игровых видеокарт начального и среднего уровня, а также ценами на них наконец-то начала улучшаться - по оценкам аналитиков, на это повлияли как выход новых графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3050 и AMD Radeon RX 6500 XT, так и снижение стоимости популярных криптовалют - в первую очередь, Bitcoin и Ethereum.



Если несколько месяцев назад видеокарты GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super было крайне сложно приобрести менее, чем за 57-60 тысяч рублей, а запасы этих моделей на складах магазинов были минимальны, то в настоящий момент вдумчивый покупатель, умеющий пользоваться поиском и не игнорирующий акции ритейлеров, может купить одну из них за 50 тысяч или даже дешевле.



Конечно, по производительности две упомянутых модели примерно равны новенькой RTX 3050, поддерживающей трассировку лучей и DLSS, но ее возможности в рейтрейсинге ограничены и подходят скорее для ознакомления и для скриншотов, чем для реального повседневного использования. Наличие у покупателей выбора, снижение цен на видеокарты и увеличение числа предлагаемых магазинами моделей и модификаций также можно отнести к положительным явлениям. При этом, если Ethereum не начнет бить очередные рекорды, есть все шансы, что графические ускорители продолжат пусть медленно, но дешеветь.