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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Компания BOE представила монитор с рекордной частотой обновления 500 Гц
Устройство пока на стадии прототипа, сроки поступления в продажу неизвестны
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Китайская компания BOE представила прототип игрового FullHD монитора с диагональю экрана 27 дюймов, главной особенностью которого стала рекордная частота обновления изображения - она составляет 500 Гц. Полные технические характеристики устройства пока не обнародованы, как и сроки поступления в продажу - модель еще находится на стадии прототипа. В настоящий момент широкой публике доступны мониторы с частотой обновления до 360 Гц, так что, если BOE удастся оперативно вывести новинку на рынок, она наверняка найдет свою аудиторию среди новаторов, энтузиастов и профессиональных киберспортсменов.

Впрочем, имеет ли смысл частота в 500 Гц - вопрос дискуссионный: движки многих игр, даже старых и/или нетребовательных к железу, не вытягивают столь высокий FPS, к тому же, многие геймеры заявляют, что не видят разницы и между 60 и 120 или 120 и 240 кадрами в секунду. Точку в спорах о максимально доступном человеческому глазу FPS и минимально воспринимаемом времени кадра могло бы поставить двойное слепое плацебо-контролируемое (в роли плацебо выступили бы 60-герцевые мониторы) исследование, как при изучении медицинских препаратов, но для подобного эксперимента требуется серьезное финансирование. Возможно, со временем на него выделит деньги один из производителей игровых мониторов или авторитетный ресурс с их обзорами, а до тех пор холивары "60 FPS против 120+" будут продолжаться.

#мониторы
5
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То ли похвалил, то ли поругал. :) Спасибо.
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19:20
Яростно плюсую +++++++
Компания BOE представила монитор с рекордной частотой обновления 500 Гц
1TronpmG5
19:19
Нет не лучший. Для простых контуров - просто хороший. У меня будет слишком сложный контур, а MO-RA имеет слишком высокое гидравлическое сопротивление.
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