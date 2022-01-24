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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Dell представила игровой 23,8-дюймовый FullHD IPS монитор с частотой обновления 165 Гц
Новинка внушает уважение как характеристиками, так и ценой
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Компания Dell представила новый 23,8-дюймовый FullHD монитор, выполненный на основе современной IPS матрицы. Новинка получила обозначение G2422HS, а ее характеристики однозначно говорят о том, что ориентирована модель в первую очередь на геймеров. Помимо частоты обновления 165 Гц, решение может похвастаться минимальным инпут-лагом и скоростью отклика в 1 мс (Gray to Gray). Поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, также реализованы специальные игровые режимы для разных жанров цифровых развлечений.

Разумеется, G2422HS избавлен и от нежелательного мерцания, вызывающего дополнительную усталость глаз, то есть, если говорить языком маркетологов, является "Flicker-Free". Монитор оснащен продвинутой подставкой, позволяющей регулировать не только угол наклона, но и высоту дисплея, что же касается разъемов - на борту имеются пара HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, а также 3.5 jack для гарнитуры.

Dell хорошо понимает целевую аудиторию - геймеры и до повышения цен на видеокарты переходили на разрешения QuadHD и 4K довольно неохотно, а когда нахлынула новая волна майнинг-лихорадки, этот процесс и вовсе почти остановился. При этом все больше любителей компьютерных игр приходят к мнению, что 60-75 Гц - варианты пусть и приемлемые, но далеко не самые оптимальные. Не только профессиональные киберспортсмены, но и многие любители предпочитают играть в динамичные, и при этом нетребовательные к "железу" проекты вроде CS: Go или League of Legends c частотой обновления и FPS более 120, и Dell G2422HS отлично для этого подходит. Оттолкнуть потенциальных покупателей может разве что цена - она составляет около 370 долларов.

#игры #dell #монитор
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