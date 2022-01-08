Пока в ограниченном формате - можно только подключаться и слушать

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При своем появлении социальная сеть Clubhouse произвела немалый фурор, или, если выражаться более современно, вызвала волну хайпа. Уровень этого хайпа многими экспертами и пользователями считался необоснованно завышенным, и действительно, отгремев в медиа и блогах, проект большей частью ушел в тень.



Тем не менее, Clubhouse продолжает развиваться - у соцсети появилась браузерная версия. Пока она доступна только пользователям из США и позволяет присоединяться к комнатам и слушать, а не говорить самому, но в будущем разработчики планируют расширить имеющийся функционал.



Напомним, что изначально новая социальная сеть, ориентированная на голосовое общение, была доступна исключительно для экосистемы iOS и только по приглашениям. Взрывной рост популярности проекту во многом обеспечила успешная работа с селебрити - так, о Clubhouse писал даже Илон Маск. Свои альтернативы функционалу приложения представили Facebook, Telegram, Twitter и Instagram. Тем не менее, сама основная концепция проекта выглядела несколько спорной - если большинству людей не нравится слушать голосовые сообщения, то и соцсеть, главная "фишка" которой - общение голосом, вряд ли может рассчитывать на долговременную популярность. Так в итоге и случилось - на начало 2022 года по количеству пользователей Clubhouse серьезно отстает от мессенджеров и соцсетей "первого эшелона".