Несколько таких прецедентов уже есть

Как сообщает популярный ресурс XDA-Developers, портативная консоль Nintendo Switch 2 продается в весьма ненадежной упаковке — экран устройства буквально прижат к верхней крышке коробки, а потому в ряде случаев может быть случайно поврежден.

На Reddit и в соцсетях уже описали несколько случаев непреднамеренного повреждения дисплея Nintendo Switch 2 сотрудниками магазинов. В большинстве случаев неприятные казусы случались из-за прикрепления степлером к коробке с консолью ценников или чеков. Увы, главная проблема тут не в человеческом факторе, а в упаковке — похоже, что производитель решил сэкономить и не предусмотрел внутри нее дополнительный защитный слой. А значит, консоль может получить повреждения и во время неаккуратной транспортировки или неправильного хранения.

В XDA-Developers рекомендуют тщательно осматривать коробку и устройство при покупке и отказываться от получения заказа при возникновении каких-либо сомнений. И действительно — лучше приобрести качественный экземпляр консоли, даже если придется подождать несколько дней, чем доказывать, что устройство было повреждено до получения в магазине.