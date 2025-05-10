Дефицит графических ускорителей постепенно отступает

Как сообщает зарубежный ресурс VideoCardz, цены на видеокарты NVIDIA в Европе постепенно снижаются — так, в Финляндии флагманский графический ускоритель GeForce RTX 5090 уже можно приобрести за 2450-2600 евро. Рекомендованная стоимость в случае «пять тысяч девяностой» составляет 2000 долларов, но не следует забывать, что речь идет о цене без НДС, предназначенной для американского рынка. В Финляндии рекомендованная цена флагмана Nvidia составляет 2340 евро из-за НДС в 25,5 %, а значит, реальная стоимость всего на 5-10% выше.

Запуск видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell многие обозреватели и техноблогеры называли «бумажным» — спрос на видеокарты на старте продаж значительно превышал предложение, а имеющиеся у ритейлеров запасы во многих странах раскупали буквально за минуты. Тем не менее, ситуация наконец-то начала стабилизироваться, и сейчас на первый план выходит другая проблема современных видеокарт — нехватка видеопамяти у моделей среднего и бюджетного сегмента, поскольку стандартных 8 гигабайт уже может быть недостаточно даже для FullHD-гейминга.