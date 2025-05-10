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[Zero]
Apple заработала благодаря App Store более 10 миллиардов долларов в 2024 году — и это только в США
Неудивительно, что компания не хочет терять часть дохода с комиссий

Как сообщает TechCrunch, ссылаясь на данные аналитической компании Appfigures, корпорация Apple в 2024 году заработала благодаря магазину приложений App Store более 10 миллиардов долларов — и это только в США. Еще 23,5 миллиарда достались непосредственно разработчикам приложений. С учетом того, какой доход получают «яблочные», стоит ли удивляться, что требования властей и регуляторов различных стран снизить комиссии и разрешить сторонние методы оплаты, а также альтернативные магазины приложений вызывают ожесточенное сопротивление.

По мнению экспертов, разрешение на все большем количестве рынков сторонних методов оплаты и магазинов не приведет к немедленному кратному падению доходов из-за инерции мышления пользователей, но со временем финансовые поступления от App Store неизбежно уменьшатся. Примечательно, что в перспективе компания из Купертино может лишиться не только львиной доли доходов от App Store, но и 20 миллиардов долларов в год, которые платит Google за то, чтобы оставаться на устройствах Apple поисковой системой по умолчанию. Причина — в антимонопольном разбирательстве, проходящем в настоящий момент в США, в рамках которого Google признали монополистом на рынке поисковых услуг.

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#apple #бизнес #приложения #app store #доходы
Источник: 3dnews.ru
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