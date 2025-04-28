Платформа придет на смену оригинальному чипу Snapdragon 8 Elite, который был официально представлен в октябре 2024 года

Как сообщает ресурс Gizmochina, ссылаясь на данные проверенного инсайдера Digital Chat Station, первые смартфоны на основе будущей высокопроизводительной SoC Qualcomm Snapdragon Elite 2 появятся в четвертом квартале 2025 года — предположительно, в октябре.

По предварительным сведениям, платформа Snapdragon 8 Elite 2 предложит значительное увеличение вычислительной мощности по сравнению с предшествующей версией, особенно в области 3D-графики. И дело не в небольшом повышении частоты наиболее производительного ядра (с 4,32 ГГц до 4,4 ГГц), а в переходе на более тонкий 3-нанометровый техпроцесс TSMC третьего поколения, архитектурных улучшениях, а также наращивании кэша GPU — он увеличится с 12 до 16 МБ.

Ожидается, что на Elite 2 могут базироваться такие смартфоны, как Xiaomi 16 и 16 Pro, Redmi K90 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Некоторые из них выйдут на рынок осенью 2025 года, другие же — в первом и втором кварталах 2026 года. Также некоторые эксперты предупреждают о возможности очередного повышения цен на флагманские мобильные устройства в связи с дороговизной передовых SoC.