На фирмы, базирующиеся в США, пришлось около половины случаев.

Как сообщает TechRadar, основной целью программ-вымогателей в первые 3 месяца 2025 года стали американские компании — на них пришлось около половины всех случаев. Всего компанией NordStellar, специализирующейся на кибербезопасности, было задокументировано 2440 инцидентов, из которых на долю фирм из США пришлось 990. Примечательно, что за аналогичный период 2024 года случаев, связанных с программами-вымогателями, было почти в 2 раза меньше — только 1325.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Программы-вымогатели являются серьезной угрозой как для бизнеса, так и для государственных учреждений. Такое вредоносное ПО, как правило, шифрует данные — для расшифровки требуется заплатить преступникам выкуп, обычно в криптовалюте. К сожалению, даже если оставить в стороне этические и законодательные вопросы, нередко даже уплата выкупа не гарантирует, что злоумышленники предоставят ключи для расшифровки. Помимо этого, атака программ-вымогателей приводит к остановке практически всей деятельности и подрыву доверия клиентов и инвесторов, если говорить о коммерческих компаниях.