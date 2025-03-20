Примечательно, что различных лаунчеров на ПК активных геймеров с годами становится все больше

Автор зарубежного ресурса PCWorld Доминик Бейли раскритиковал политику разработчиков и издателей игр по увеличению количества игровых лаунчеров. Как подчеркнул Бейли, на ПК среднего геймера-энтузиаста могут одновременно находиться Steam, Epic Games, EA App, GOG, а также лаунчеры Blizzard, Riot Games и других компаний. В результате игрок может просто не помнить, в каком именно лаунчере находится тот или иной проект, поскольку они могут предлагаться к покупке в нескольких сразу.

Еще одна проблема — необходимость настраивать лаунчеры и следить, чтобы необходимые настройки не «слетали» после установки обновлений. Бейли также рассказал о случаях, в которых приходилось удалять игру в одном лаунчере и устанавливать в другом — как из-за неработоспособности в первом, так и ради получения каких-либо бонусов вроде кэшбека при использовании микротранзакций.

По мнению автора PCWorld, корень зла заключается в том, что появление новых лаунчеров служит интересам не геймеров, а крупных издателей, не желающих платить комиссию Valve с их Steam. Бейли считает, что разработчикам, издателям и другим представителям игровой индустрии стоит проявить больше готовности к сотрудничеству, чтобы избавить игроков от головной боли.