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[Zero]
В XDA разобрали 5 популярных мифов об SSD и опровергли их — частично или полностью
Твердотельные накопители гораздо более просты в эксплуатации, чем думают некоторые пользователи

Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Джейкоб Роуч разобрал 5 популярных мифов о твердотельных накопителях, и частично или полностью опроверг каждый из них.

  1. Миф первый: для операционной системы и софта нужен отдельный SSD, а для игр и прочего лучше докупить второй. Корни этого заблуждения растут из идеи, что ОС и софт генерируют большое количество запросов на случайные чтение и запись, которые могут замедлять работу накопителя. На самом деле, по меркам современных SSD эти запросы не представляют серьезной нагрузки — они были проблемой лишь для жестких дисков. Как показывают тесты, скорость запуска игр и загрузки локаций в них одинакова вне зависимости от того, лежат игровые файлы на том же диске, что и операционная система, или на отдельном. Да, ОС и софт загружают SSD запросами, но на его скоростные показатели это влияет минимально.
  2. Миф второй: если записывать на SSD слишком много данных, он выйдет из строя, поэтому лучше перенести файл подкачки на HDD, и провести другие «оптимизации» с целью снизить количество записываемых данных. Небольшая доля правды в этом мифе есть — у твердотельных накопителей действительно существует ресурс перезаписи. Тем не менее, ресурс этот у большинства SSD, даже тех, что основаны на 3D QLC, а не 3D TLC памяти, настолько велик, что при обычной эксплуатации исчерпать его удастся лет за 10 или даже больше. Например, для Samsung 980 Pro емкостью 1 терабайт заявленный ресурс перезаписи составляет 600 терабайт. Практический же, реальный ресурс – еще в несколько раз больше. Никаких «оптимизаций» вроде переноса файла подкачки делать не нужны – чаще всего они скорее вредны, чем полезны.
  3. Миф третий: SSD нужно дефрагментировать. В случае HDD дефрагментация была действительно нужна — она упорядочивала блоки данных, в результате чего считывающим головкам приходилось меньше перемещаться на значительные расстояния, и скорость чтения увеличивалась. У твердотельных накопителей другой принцип работы, и дефрагментация для них абсолютно бесполезна, и даже немного вредна, поскольку исчерпывает уже упомянутый ресурс перезаписи. А он велик, но не бесконечен.
  4. Миф четвертый: SSD следует заполнять не более, чем на 80%. На самом деле, почти все современные SSD от авторитетных брендов (не Noname-Китай) обладают несколькими процентами зарезервированного пространства, поэтому оставлять запас, да еще такой большой, нет необходимости.
  5. Миф пятый. SSD слишком дорогие. Когда-то это было правдой, и 2.5-дюймовый SATA III накопитель емкостью 500 ГБ мог стоить как жесткий диск на много терабайт. Но в 2025 году на рынке твердотельных накопителей есть и доступные модели, причем достаточно качественные. Главное — избегать непонятных Noname-брендов, представленных преимущественно на маркетплейсах и в мелких интернет-магазинах.
#ssd #твердотельные накопители #накопители
Источник: xda-developers.com
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