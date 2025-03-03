Могут со временем вернуться на отечественный рынок и другие зарубежные автопроизводители.

Как сообщают СМИ, в первой половине февраля японская компания Toyota провела в Дубае закрытую встречу с бывшими российскими дилерами, в рамках мероприятия обсуждались обстоятельства ухода автопроизводителя с отечественного рынка. Согласно сведениям Mash, руководство фирмы принесло извинения за вынужденные действия в 2022 году и выразило готовность к будущему возобновлению сотрудничества.

Следующая встреча должна состояться в марте – на ней может быть больше конкретики. Стоит отметить, что автомобили Toyota на протяжении многих лет традиционно пользуются в России высоким спросом как на первичном, так и на вторичном рынке — их ценят за «неубиваемость» и надежность. По мнению ряда экспертов, вероятность возвращения Toyota на российский рынок в перспективе нескольких лет можно оценить как достаточно высокую, хотя многое будет зависеть от геополитической и экономической обстановки, и того, насколько быстро будут сниматься санкции. С учетом того, что отечественный авторынок активно захватывают китайские производители, южнокорейские и европейские компании также могут быть заинтересованы в возвращении.