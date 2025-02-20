Одна из главных таких тенденций - улучшение взаимодействия между банками и операторами связи.

Выступая в рамках екатеринбургской конференции «Кибербезопасность в финансах», глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о положительных тенденциях в сфере борьбы с кибермошенниками. Одной из главных таких тенденций, по мнению министра, является улучшение взаимодействия между банками и операторами связи, что позволяет эффективнее защищать интересы клиентов. Часто такое взаимодействие происходит в рамках общей инфраструктуры, как в случае «МТС» и «МТС-Банка», но не только.

Высказалась по поводу борьбы со злоумышленниками и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что в данной сфере важна координация усилий на общегосударственном уровне. Согласны с госпожой Набиуллиной и специалисты по информационной безопасности: наиболее эффективная защита от мошенников обеспечивается при налаживании эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, СМИ и граждан. Так, необходимо информировать наиболее уязвимые группы населения о мошеннических схемах и предусматривать для таких людей дополнительные меры защиты.