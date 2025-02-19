Например, злоумышленники распространяют информацию о некоем «специальном безопасном счете ЦБ»

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на заявление Банка России, мошенники активно распространяют фейковую информацию о цифровом рубле. Так, аферисты уже модифицировали популярную преступную схему «безопасный счет», и убеждают потенциальных жертв (в первую очередь, граждан пенсионного и предпенсионного возраста) в том, что после внедрения цифрового рубля их сбережения в банках сгорят. Такая «легенда» используется для того, чтобы побудить человека перевести денежные средства на указанные мошенниками карту или счет.

В Центробанке подчеркнули, что использование цифрового рубля является добровольным, и автоматического открытия счетов или перевода безналичных рублей в цифровые не планируется. До этого в ЦБ уточняли, что цифровой рубль может храниться на кошельке граждан в течение любого срока и не «сгорает», а также опровергли слухи о якобы готовящемся переводе выплат из бюджета в цифровой формат.

По мнению экспертов, популярность цифрового рубля будет зависеть от того, как будет технически реализовано его использование, и насколько просто будет работать с такими рублями. За основу, вероятно, будут взяты банковские приложения, но какими преимуществами обладает цифровой рубль по сравнению с безналичным — на данном этапе многим гражданам непонятно.