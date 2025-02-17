Злоумышленники постоянно модифицируют старые и изобретают новые способы обмана граждан.

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные банка ВТБ, в январе 2025 года количество случаев мошенничества, связанного с фишингом и фейковыми предложениями заработка в интернете, выросло примерно в полтора раза по сравнению с показателями декабря 2024 года. Одна из наиболее популярных в настоящий момент схем — это схема под условным названием «фальшивые инвестиции». Заключается она в следующем – войдя к гражданину в доверие, мошенник предлагает ему заработать денег, заявляя, что может с этим помочь. Предлог может быть любым – торговля акциями или криптовалютой, ставки на спорт, различные инвестиции.

Помимо этого, в ВТБ рассказали о мошеннической схеме, связанной якобы с продвижением товаров. Жертве предлагают некую работу, связанную с написанием отзывов, после чего обещают выплату, для получения которой необходимо «оплатить доступ к платформе». Если гражданин совершает оплату, злоумышленники перестают выходить на связь. Также преступники могут попросить установить приложение, якобы необходимое для работы, под видом которого скрывается вредоносное ПО, предоставляющее аферистам удаленный доступ к смартфону и перехватывающее коды из SMS- и push-уведомлений. Активно зазывают мошенники и во всевозможные финансовые пирамиды.

Как подчеркивают эксперты, «красным флагом» в большинстве случаев является предложение внести какие-либо денежные средства или установить приложение откуда-либо, кроме официальных магазинов вроде Google Play. Насторожить должны и неадекватно легкие условия предлагаемой работы или чрезмерно высокие по меркам рынка доходы, обещаемые неизвестными.