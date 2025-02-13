Мошенники могут отомстить гражданину, устроив на его телефонный номер спам-атаку

Как сообщает издание «Московский комсомолец», представитель Банка России в официальном телеграм-канале ведомства дал ответ на один из вопросов граждан, касающийся наиболее правильной реакции при разговоре с мошенниками. Пользователь спрашивал, не стоит ли пытаться искусственно затянуть разговор со злоумышленником, чтобы он мог обзвонить как можно меньше людей.

Эксперт Центробанка подчеркнул, что оптимальный вариант — сразу прекращать разговор. Многие мошенники владеют методами психологического давления и воздействия, поэтому гражданин, даже понимая, что разговаривает с аферистом, может невольно выдать ему чувствительную информацию. Еще один важный фактор, который следует учитывать – возможность мести со стороны преступников. Например, злоумышленники могут устроить спамерскую атаку на телефонный номер гражданина, начать заказывать на его найденный в одной из слитых баз адрес всевозможные доставки или применять другие изощренные методы.

Аналогичного мнения придерживаются и специалисты по кибербезопасности, работающие в коммерческих компаниях. На профильных ресурсах неоднократно описывались случаи, когда в ответ на попытку задержать телефонного мошенника или подшутить над ним гражданин получать шквал спамерских сообщений и вызовов, или сталкивался с иными неприятностями.