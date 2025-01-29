Но, конечно, далеко не все и не сразу.

Как сообщает XiaomiTime, некоторые смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco получат очередной обновление операционной системы HyperOS (оболочка на основе Android) под номером 2.1 уже в феврале 2025 года. По данным источника, прошивка уже готова, причем не только для китайского, но и для международного рынка, а одним из первых мобильных устройств, которые ее получат, станет смартфон Xiaomi 14 Ultra. Полный список моделей, на которые можно будет установить апдейт, в настоящий момент неизвестен, но, вероятно, это будут все или почти все решения, для которых заявлена поддержка HyperOS 2. Распространяться обновление будет постепенно.

По данным XiaomiTime, среди преимуществ HyperOS 2.1 — улучшенный домашний экран, доработанный Центр управления, многочисленные усовершенствования для приложения камеры, связанные с использованием инструментов искусственного интеллекта и нейросетей, а также обновленное управление альбомами. Появятся и новые возможности по обработке фотографий. Этим, понятное дело, список изменений не ограничивается — перечислено лишь наиболее важное.