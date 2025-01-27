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[Zero]
Геймеры почти перестали покупать игры на дисках
Продажи дисковых копий видеоигр в США с 2008 года сократились на 85% в денежном выражении

Как сообщает «Газета.ру», ссылаясь на исследование Circana, продажи дисковых копий видеоигр в США с 2008 года упали на 85%, а с 2021 года – более, чем на 50%, и это с учетом того, что в Америке широко распространен консольный гейминг, а подсчет производился в денежном, а не в количественном выражении. Если верить топ-менеджеру Circana Мэта Пискателла, тренд на падение продаж игр на дисках наблюдается на протяжении как минимум двух десятилетий. Он связан с повышением доступности скоростного интернета, а также с появлением на консолях онлайн-магазинов и с увеличением количества проектов с донатом, микротранзакциями, обилием DLC и патчей.

Согласно сведениям Circana, в 2008 году американские геймеры потратили на видеоигры на дисках почти 12 миллиардов долларов, а в 2024 году — меньше 2 миллиардов. При этом стоит учитывать, что покупательная способность доллара за прошедшие 16 лет ощутимо снизилась, а игры подорожали, то есть в штуках падение продаж составило больше 85%. Впрочем, как отмечают исследователи, переход на цифровой формат происходит неравномерно – например, геймеры по-прежнему часто покупают физические копии игр для Nintendo Switch.

#игры #гейминг #игровая индустрия #диски
Источник: gazeta.ru
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