Один из самых распространенных видов хищения товара, и, как пишут горожане, самый легкий — через кассы самообслуживания

Как сообщает издание «Московский комсомолец», в связи с распространением в российских супермаркетах и гипермаркетах касс самообслуживания в стране появился новый подвид магазинных воров, которые похищают товар, проходя именно через такие кассы. Так, они могут пробивать лишь часть покупок, прикрывая остальные от видеокамер своим телом, одеждой или пакетами.

Как рассказал журналистам заслуженный юрист РФ, полковник милиции в отставке Иван Соловьев, магазинные воры часто пользуются суматохой и обилием покупателей, из-за которых сотрудники торговой точки не могут за всем уследить. Некоторые нечестные граждане имитируют оплату картой и кладут в корзину или тележку чужой чек, которые, как правило, несложно найти в кассовой зоне, другие же просто игнорируют процесс оплаты, ожидая, пока работник магазина отвлечется на другого покупателя. В результате случайно оплатить покупки вора может следующий клиент ритейлера, если не проявит достаточной внимательности. Известны случаи, когда такие покупатели, заметив в чеке лишние товары, ругались с сотрудниками магазина, после чего поднимались записи с камер, и выяснялось, что торговая точка здесь не при чем, а виноват вор, намеренно не оплативший покупки.

В большинстве случаев «шоплифтеры» воруют товары на небольшие суммы – до 1000 рублей или до 2500 рублей, поскольку в случае поимки это снижает риски уголовной ответственности. В целом же краж и попыток краж со временем становится больше и это, по мнению ряда экспертов, признак ухудшающейся экономической ситуации и падения реальных доходов населения, а также снижения уровня социальной ответственности.