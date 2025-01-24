Сказано это было в интервью «России 24».

Как сообщает издание «Газета.ру», глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью «России 24» заявил, что рекордный рост цен на картофель обусловлен тем, что ранее этот популярный у граждан корнеплод стоил слишком дешево. «Была низкая база» — подчеркнул государственный деятель, комментируя зафиксированное Росстатом подорожание картофеля на 92% в 2024 году.

Уровень инфляции в России, согласно данным все того же Росстата, составил 9.52%, при этом некоторые продукты питания подорожали на десятки процентов — например, 45-50% прибавили в цене лук и капуста, 20-40% — красная икра, помидоры, огурцы и сливочное масло. Подешевели лишь единичные продукты, причем незначительно – так, гречка стала доступнее на 6.4%. Куриные же яйца значительно подорожали в 2023 году, после чего произошел некоторый откат их стоимости, в результате чего в 2024 году было зафиксировано удешевление более, чем на 11%. При этом, как отмечают эксперты, продуктовая инфляция превышает общую, а дорожают весьма распространенные на столе среднего россиянина продукты, включая мясо, овощи и фрукты.