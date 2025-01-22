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[Zero]
Россиянин приобрел пять смартфонов iPhone по 3 рубля каждый, выиграв суд против маркетплейса
Судебные тяжбы проходили в нескольких инстанциях

Как сообщает издание «Газета.ру», гражданину России, проживающему в городе Нижний Новгород удалось отстоять свое право на приобретение пяти iPhone 12 по 3 рубля каждый, хотя судебные тяжбы длились долго и проходили в нескольких инстанциях. Около трех лет назад мужчине посчастливилось купить на маркетплейсе пять iPhone 12 по 3 рубля — цена была выставлена ошибочно. На электронную почту покупателя пришел чек на 15 рублей, но товар так и не был отправлен – в тот же день заказ отменили. Гражданин обратился к поддержке маркетплейса и к продавцу, потребовав предоставить товар по цене в чеке, но ему отказали. После этого мужчина обратился в суд.

В первой и второй инстанциях претензии покупателя назвали необоснованными в связи с тем, что сделка заключается в тот момент, когда продавец выдал чек либо получил сообщение о намерении совершить покупку. А вот кассационный суд отменил решение апелляционного, указав, что договор заключается вне зависимости от того, кто именно выслал чек – маркетплейс или продавец. В апелляции пересмотрели дело и обязали маркетплейс предоставить истцу 5 iPhone 12 стоимостью 3 рубля каждый, а также выплатить ему 24 тысячи рублей.

#россия #смартфоны #iphone #мобильные устройства #суд #права потребителя #права потребителей
Источник: gazeta.ru
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