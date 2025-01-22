«Серых» майнеров удается найти за счет рейдов и анализа потребления электроэнергии

Как сообщает издание «Ведомости», в Иркутской области на начало 2025 года удалось обнаружить более 7600 нелегальных майнеров — найти их получилось благодаря тщательному анализу потребления электроэнергии, а также предпринимаемым совместно с правоохранителями рейдам. За последние 5 лет «Иркутскэнергосбытом» было подано свыше 2100 исков против возможных нарушителей, и в 1348 случаях суд уже встал на сторону компании. Суммарно «серые криптодобытчики» задолжали энергосистеме Иркутской области внушительные 650 миллионов рублей – и речь идет лишь о выявленных нарушениях.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев высказывал мнение, что майнинг в области следует полностью запретить – это позволит решить проблему с дефицитом электроэнергии. В настоящий момент принято решение о запрете майнинга в части районов Иркутской области в зимний период — с начала 2025 года до середины марта, а в последующие годы до 2031 — с середины ноября до середины марта. Иркустская область, как и ряд других регионов РФ, пользуется популярностью у нелегальных майнеров из-за холодного климата и сравнительно низких тарифов на электроэнергию. При этом избыточная нагрузка на электросети может вызывать учащение аварий и отключений электроэнергии.