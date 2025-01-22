Подобной проблеме был подвержен графический ускоритель GeForce RTX 4090

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, журналисты проекта QuasarZone задали ряд вопросов представителям корпорации NVIDIA в рамках одного из мероприятий для прессы, проходившего в Южной Корее. Один из наиболее интересных вопросов касался вероятности оплавления разъемов графических ускорителей GeForce RTX 5000. Напомним, что подобной проблеме была подвержена флагманская видеокарта предыдущего поколения, RTX 4090, правда, лишь в тех случаях, когда пользователь не до конца вставлял штекер питания в разъем или использовал сторонние, низкокачественные переходники и адаптеры.

Ответ на вопрос был однозначным — представитель NVIDIA подчеркнул, что оплавление разъемов питания исключено в связи со внесением в них конструктивных изменений, предотвращающих возникновение подобной проблемы. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell оснащаются обновленным разъемом 12V-2×6, в котором были исправлены недостатки 12VHPWR. Проще говоря, если верить заявлениям компании, покупателям RTX 5090 не стоит беспокоиться о том, что их видеокарта выйдет из строя из-за некорректного подключения кабеля питания.