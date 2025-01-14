Согласно заявлению регулятора, заморозка вкладов и ограничения на использование средств граждан и бизнеса могут привести к тому, что люди перестанут доверять банкам и размещать в них свои деньги.

Как сообщает издание «Известия», в Банке России отклонили идею о заморозке вкладов граждан как для пополнения бюджета, так и для борьбы с инфляцией, заявив, что подобная мера могла бы подорвать доверие населения к банкам и навредить стабильности финансовой системы страны. Также представитель пресс-службы регулятора подчеркнул, что заморозка вкладов является нарушением прав граждан и компаний, а находящиеся на вкладах деньги и без каких-либо дополнительных мер работают в экономике и приносят пользу.

Ранее некоторые экономисты и эксперты высказывали мнение, что сценарий заморозки вкладов с ростом ключевой ставки (и предлагаемых банками процентов), а также наращиванием санкций со стороны США против крупных российских банков превратился из абсолютно нереалистичного в крайне маловероятный, но все-таки вероятный. В Центробанке, впрочем, опровергают возможность наступления подобного сценария уже не первый раз – до 13 января глава ведомства Эльвира Набиуллина высказывалась на эту тему в конце осени прошлого года, назвав разговоры о возможной заморозке «бессмыслицей».