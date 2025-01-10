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[Zero]
Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D не оснастили удвоенным объемом 3D-кэша по экономическим причинам
Причина оказалась достаточно банальной.

В рамках выставки CES 2025 компания AMD представила несколько новых процессоров, в числе которых были давно ожидаемые геймерами модели Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, оснащенные дополнительным 3D-кэшем. Как сообщает зарубежный портал Hardwareluxx, представитель AMD пояснил, почему новые CPU получили дополнительный 3D-кэш только для одного CCD-чиплета с ядрами, как и в случае решений предыдущего поколения. Причина оказалась достаточно банальной — экономическая нецелесообразность. Использование 3D V-Cache и для второго CCD-чиплета значительно увеличило бы себестоимость процессоров, а значит и их цену для конечного потребителя, при этом производительность в играх выросла бы не так сильно.

Ранее инсайдер и эксперт по компьютерным комплектующим, известный под ником GawroskiT, писал, что Ryzen 7 9800X3D остается лучшим игровым процессором и демонстрирует в большинстве игр более высокий FPS, чем Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. Объяснить такой феномен несложно — 7800X3D также оставлял 7950X3D позади в играх. Процессоры Ryzen 7 с 3D V-Cache несут на борту только один CCD-чиплет с ядрами, поэтому дополнительных задержек при межчиплетном и межъядерном взаимодействии возникает намного меньше, чем в случае Ryzen 9 с двумя CCD-чиплетами, причем еще и различающимися по таким характеристикам, как наличие или отсутствие 3D V-Cache и рабочие частоты.

#amd #процессоры #ryzen #cpu #ryzen 9 9950x3d #9900x3d #9950x3d
Источник: videocardz.com
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