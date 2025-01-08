Но часто превосходит в смешанных сценариях работы - например, со стримингом и записью видео.

Вышедший осенью 2024 года восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был признан обозревателями, техноблогерами и геймерами однозначно лучшим игровым CPU 2024 года — конкурентов у модели не было и среди процессоров прошлых лет, причем как по среднему, так и по минимальному FPS в играх. Поэтому многие представители игрового сообщества с нетерпением ждали релиза новых CPU с 3D-кэшем – двенадцатиядерного Ryzen 9 9900X3D и шестнадцатиядерного Ryzen 9 9950X3D.

В начале января 2025 года AMD наконец-то представила долгожданные процессоры, назвав при этом Ryzen 9 9950X3D ультимативным решением для игр. Тем не менее, на официальных слайдах данный CPU сравнивался лишь с Ryzen 7 7800X3D, а также с конкурентом из стана Intel — Core Ultra 9 285K. Как выяснил инсайдер и сетевой аналитик, известный под ником GawroskiT, у того, что AMD решила не сравнивать Ryzen 9 9950X3D с Ryzen 7 9800X3D есть объективные причины – восьмиядерный процессор выдает более высокую производительность в подавляющем большинстве игр. Конечно, шестнадцатиядерный 9950X3D хорош в работе с программным обеспечением с многопоточной нагрузкой, а также в смешанных сценариях использования, но в чисто игровых сценариях использования Ryzen 7 9800X3D, как правило, лучше, что демонстрируется в таблице – за 100% в данном случае принимаются результаты Intel Core Ultra 9 285K.