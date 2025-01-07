В прошлом году Microsoft начала 2024 год, объявив его «годом ПК с искусственным интеллектом».

Как сообщает The Verge, корпорация Microsoft объявила 2025 год «Годом обновления ПК до Windows 11». Ожидается, что компания активизирует свои усилия по переводу пользователей на актуальную версию ОС линейки Windows. Так, некоторые владельцы компьютеров и ноутбуков с Windows 10 уже жаловались на всплывающие окна и полноэкранные баннеры с рекламой Windows 11 и в 2024 году.

Директор по маркетингу Microsoft Юсуф Мехди заявил, что Windows 11 доступна именно тогда, когда мир в ней нуждается, а инновации в области ИИ и нейросетей будут реализованы именно в рамках этой ОС. Также топ-менеджер подчеркнул, что обновление ПК с Windows 10 до Windows 11 может быть более приоритетным, чем, например, приобретение нового холодильника или телевизора.

Эксперты отмечают, что скорость распространения Windows 11 оказалась ниже чем планировали в Microsoft, многие пользователи считают данную версию ОС «проходной» и не видят практической пользы от ИИ-инноваций. Также негативно сказываются на статистике регулярно появляющиеся в СМИ и на тематических ресурсах новости о проблемных обновлениях для Windows 11 — например, «ломающих» панель задач или Проводник.