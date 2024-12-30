Перед праздниками злоумышленники активизировали свою деятельность

Как сообщает «Парламентская газета», член Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, депутат Антон Немкин рассказал о наиболее популярных мошеннических схемах, использовавшихся злоумышленниками в 2024 году. По словам парламентария, преступники стали регулярно пытаться выдавать себя за руководителей и менеджеров, раздавая сотрудникам различных компаний фальшивые «указания» в мессенджерах и соцсетях – например, требуя совершить денежный перевод или раскрыть конфиденциальную информацию.

Помимо этого, депутат обратил внимание, что мошенники выдают себя и за сотрудников различных ведомств, таких, как ФСБ или МВД, а также устраивают фальшивые «розыгрыши призов» или распродажи. Ближе к Новому году участились и случаи отправки гражданам вредоносных файлов или ссылок на распространяющие «трояны» сайты под видом поздравлений и открыток в мессенджерах. Как подчеркивают эксперты по информационной безопасности, эффективная борьба с телефонными и интернет-мошенниками возможна только при слаженных действиях государства и правоохранителей, специализирующихся на кибербезопасности компаний, банков, операторов связи и самих граждан.