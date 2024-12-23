Как и любые другие мигающие огни - особенно синего цвета

Как сообщает New York Post, ссылаясь на данные исследований и мнение экспертов, новогодние и рождественские гирлянды могут подавлять выработку мелатонина и ухудшать качество сна – в особенности это касается режимов работы с быстрым мерцанием огоньков, а также с использованием синего цвета. Как рассказал Айза Риз, сотрудник компании по производству матрасов Winstons Beds, чрезмерное использование гирлянд незадолго до засыпания является «катастрофой для гигиены сна» — на восстановление сбитых биологических часов организма может понадобиться несколько дней, как, например, в случае джетлага после перелета на самолете и смены часовых поясов.

По словам Риза, если использовать гирлянды в праздник все-таки хочется, стоит как минимум незадолго до засыпания отказаться от синего цвета и быстро мерцающих огней — так, согласно некоторым исследованиям, неяркий красный цвет может даже способствовать засыпанию, хотя идеальным вариантом для сна все-таки является темнота. Также помочь заснуть могут проветривание комнаты, душ или ванна, отказ от гаджетов.