Злоумышленники нередко рассылают сообщения с просьбой перезвонить по указанному номеру.

Оператор мобильной связи «Билайн» сообщил о запуске новой функции — теперь исходящие звонки на номера телефонов, определяемые системой как используемые мошенниками, будут автоматически блокироваться. Злоумышленники нередко рассылают потенциальным жертвам SMS, Email и сообщения в социальных сетях и мессенджерах, прося под каким-либо благовидным предлогом перезвонить по указанному номеру телефона. Среди наиболее популярных «легенд», используемых мошенниками — разблокировка учетной записи на «Госуслугах» или в мобильном банке, уточнение данных аккаунта, продление действия договора с оператором связи или интернет-провайдером.

Как рассказали в «Билайне», в настоящий момент оператор уже блокирует порядка 9 тысяч звонков на номера мошенников в месяц. Собственные программы борьбы с мошенниками задействуют и другие крупные операторы связи, а также банки – например, Т-Банк может перенаправлять злоумышленников на виртуального голосового помощника Олега. С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют и модифицируют свои схемы, для эффективной борьбы с ними необходимы усилия как государства и правоохранительных органов, так и бизнеса, а также самих граждан.