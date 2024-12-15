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[Zero]
Американский регулятор предупреждает о росте числа случаев мошенничества с «заданиями в интернете»
Преступники вовлекают жертв в зарабатывание денег путём выполнения повторяющихся заданий, обещая дополнительный заработок, если пострадавшие будут вносить собственные средства

Как сообщают СМИ, Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о росте числа случаев мошенничества с выполнением повторяющихся заданий в интернете – речь идет, например, о выставлении лайков, а также написании комментариев и отзывов. На первом этапе злоумышленники могут выплачивать жертвам небольшие вознаграждения за выполнение таких заданий, в дальнейшем же предлагают внести депозит для разблокировки дальнейшего вывода средств или приобрести «премиум-подписку» для значительного увеличения заработка. 

Примечательно, что мошенники активно используют поддельные сайты реальных компаний, например, Amazon, а также используют известные бренды и образы знаменитостей с целью вызвать у жертв доверие. По оценкам FTC, общий ущерб от мошенничества с трудоустройством и выполнением заданий за последние 4 года превысил 220 миллионов американских долларов. Представители правоохранительных органов подчеркивают, что поимку преступников в ряде случаев затрудняет использование ими средств анонимизации, а также криптовалют вместо традиционной финансовой системы.

#информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники
Источник: habr.com
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