О происшествии сообщили в УМВД Челябинской области

Как сообщили в УМВД Челябинской области, несовершеннолетняя гражданка России, проживающая в городе Озерске и обучающаяся там в школе, стала жертвой мошенников и перевела им 60 тысяч рублей с банковских карт и счетов своей бабушки. Злоумышленники убедили девятилетнюю школьницу, что та может приобрести игровую валюту в одном из мобильных приложений по выгодному курсу, после чего та отправила по указанным преступниками реквизитам пять денежных переводов.

После поступления средств мошенники удалили переписку и перестали выходить на связь. Спустя непродолжительное время, 71-летняя женщина, бабушка обманутой школьницы обнаружила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские быстро выяснили, что девочка была невольной помощницей неизвестных аферистов, в адрес которых было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Впрочем, как считают эксперты по информационной безопасности, шансов найти преступников мало — многие группы мошенников работают из-за границы, а для вывода средств используют «дропов» — добровольных или обманутых ими помощников.