С целью хищения личных данных, а также аккаунтов "Госуслуг" и дальнейшего оформления кредитов.

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные МВД, мошенники массово обзванивают российских студентов с целью хищения личных данных учащихся, а также их аккаунтов на портале «Госуслуги». В дальнейшем на студента могут быть оформлены кредиты, не исключается использование злоумышленниками и других преступных схем, например, связанных с запугиванием и вымогательством.

Почему участились обзвоны именно граждан, проходящих обучение в высших учебных заведениях, в предупреждении не сообщается, но эксперты по информационной безопасности предполагают, что одна или несколько групп мошенников могли сличить данные из ранее утекших баз, похищенных у различных компаний, со сведениями об обучающихся. К тому же, пусть студенты и являются одной из наиболее технически продвинутых групп граждан, в большинстве случаев у них нет опыта столкновения с отработавшими свои схемы мошенниками, что облегчает преступникам задачу. В ходе разговоров злоумышленники активно используют профессиональную терминологию, а также, представляясь, например, сотрудниками МВД или ФСБ, угрожают уголовной ответственностью за «отказ от сотрудничества» или «разглашение сведений о разговоре». Наилучший вариант при любых подозрительных звонках – просто бросать трубку, поскольку никакой ответственности за это законодательством не предусмотрено.