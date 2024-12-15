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Wccftech: GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7 и TDP в 350 Вт
Журналисты утверждают, что NVIDIA планирует выпустить GeForce RTX 5070 Ti следом за RTX 5090 и RTX 5080.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, будущая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 гигабайт видеопамяти GDDR7 (28 Гбит/с) и 8960 CUDA-ядер. Базироваться графический ускоритель, по предварительным данным, будет на урезанном по характеристиках чипе GB203, более близкая к полной версия которого будет использоваться для видеокарты GeForce RTX 5080. Показатель TGP RTX 5070 Ti может составить 350 Вт.

Если данные Wccftech верны, то RTX 5070 Ti окажется значительно производительнее, чем RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER. Также, согласно информации журналистов, NVIDIA планирует сначала выпустить флагманские графические ускорители — RTX 5090 и RTX 5080. А RTX 5070 Ti будет третьей по счету потребительской видеокартой на основе микроархитектуры Blackwell. Какую рекомендованную стоимость установит NVIDIA для модели – неизвестно, но, исходя из ее характеристик, можно предположить, что цена как минимум не уменьшится, а скорее, увеличится, если сравнивать с решениями предыдущего поколения того же уровня позиционирования.

#видеокарты #графические ускорители #blackwell #rtx 5070 ti
Источник: wccftech.com
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Источники: RTX 5070 Ti станет самым привлекательным вариантом для геймеров
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