Не говоря уж о вызываемом ей значительном снижении FPS

Авторы популярного Youtube-канала Hardware Unboxed уже проводили исследования, связанные с влиянием трассировки лучей на качество изображения в современных играх, а также публиковали соответствующие видеоролики. В очередном видео блогеры рассказали о вызываемых рейтрейсингом артефактах, которые в ряде случаев способны значительно ухудшать качество картинки.

Как удалось выяснить в ходе многочисленных тестов, использование трассировки лучей в некоторых играх приводит к появлению неприятных визуальных шумов - такая проблема наблюдается, например, в Hogwarts Legacy и в Atomic Heart. А в Gotham Knight, согласно оценке Hardware Unboxed, RT-отражения имеют пониженное разрешение и выглядят хуже, чем SSR-отражения.

Для борьбы с визуальными шумами на металлических поверхностях и водной глади разработчики игр часто используют различные способы шумоподавления, но они, в свою очередь, также могут вызывать ухудшения качества изображения. Увидеть подобный эффект можно в Alan Wake 2 и Star Wars Oulaws. Резюмируя, в Hardware Unboxed заключили, что на текущем этапе реализация трассировки лучей во многих играх оставляет желать лучшего.