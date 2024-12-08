Полицейские не растерялись и оперативно прибыли в подпольное заведение

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Газета.ру» и телеканал РЕН-ТВ, курьезный и примечательный случай произошел в Санкт-Петербурге — один из посетителей подпольного казино проиграл в нем крупную сумму денег, и, желая отомстить владельцам нелегального заведения, обратился в полицию, после чего правоохранители оперативно нанесли казино неожиданный визит. В момент прибытия стражей порядка в заведении находились девушка-администратор и 5 игроков. Всех присутствовавших доставили в отдел полиции, также изъяв находившиеся в помещении игровые автоматы.

Подпольные игровые залы имеются во многих крупных российских городах – правоохранительные органы борются с организаторами нелегальных азартных игр с переменным успехом. Примерно аналогичная ситуация наблюдается и с онлайн-казино — их сайты регулярно блокируются Роскомнадзором, но организаторы, не заботясь о соблюдении законодательства, задействуют все новые и новые доменные имена, поскольку сфера онлайн-гэмблинга является весьма прибыльной. Особо ценятся в онлайн-казино клиенты, страдающие лудоманией – зависимостью от азартных игр. Такие пользователи могут использовать заемные средства, загоняя себя в долговую яму или распродавать имущество — лишь бы иметь возможность продолжать играть.