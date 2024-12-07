Еще один пересмотр прогноза по инфляции за год в ведомстве объясняют «сюрпризами» на рынке труда, санкциями и бюджетной политикой.

Как рассказал советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов, инфляция в России в 2024 году может превысить не только ранее прогнозируемый уровень в 8-8.5%, но и показатель в 9%. По словам эксперта, это связано с санкциями, бюджетной политикой и сложившейся на рынке труда ситуацией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже подчеркивала, что приведение инфляции к целевому уровню займет весь 2025 год и часть 2026 года. На 2026 год регулятор прогнозирует инфляцию в 4%, но, как показывает практика последних лет, часто в ведомстве недооценивали потенциал для роста цен.

По мнению господина Тремасова, один из важнейших факторов, ведущих к росту инфляции – это дефицит кадров на рынке труда, а также сопутствующий ему рост зарплат. Способствует инфляции и бюджетная политика с субсидированием части кредитов и программами поддержки некоторых предприятий и даже целых отраслей. Не стоит забывать и про традиционные проинфляционные факторы — санкции и динамику курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Также советник главы ЦБ подчеркнул, что для перехода к снижению ключевой ставки дезинфляционные тренды должны наблюдаться в экономике на протяжении 6-9 месяцев, а быть может и дольше.