Список неофициальный, но составлен в соответствии с нынешней политикой обновления смартфонов Xiaomi

Как сообщает зарубежный ресурс Tugatech, как минимум 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco с высокой вероятностью могут получить обновление Android 16 и HyperOS 2.0 — несмотря на то, что список носит неофициальный и предварительный характер, он составлен в соответствии с текущей политикой предоставления обновлений, которой придерживается китайская компания. Помимо перечисленных в списке устройств, апдейт до Android 16 с оболочкой HyperOS 2.0 получат и многие пока не вышедшие на рынок смартфоны – например, Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro и Poco F7. Проще говоря, перечень будет дополняться и обновляться.

Ожидается, что операционная система Android 16 будет представлена во втором квартале 2025 года и предложит исправления различных багов, улучшение пользовательского опыта, а также дополнительные функции – в том числе, связанные с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Несмотря на то, что Xiaomi не так давно начала распространять на ранее выпущенные смартфоны ОС Android 15, в компании уже работают и над поддержкой Android 16, чтобы обновление прошло для пользователей беспроблемно.



