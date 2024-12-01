Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
Список неофициальный, но составлен в соответствии с нынешней политикой обновления смартфонов Xiaomi

Как сообщает зарубежный ресурс Tugatech, как минимум 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco с высокой вероятностью могут получить обновление Android 16 и HyperOS 2.0 — несмотря на то, что список носит неофициальный и предварительный характер, он составлен в соответствии с текущей политикой предоставления обновлений, которой придерживается китайская компания. Помимо перечисленных в списке устройств, апдейт до Android 16 с оболочкой HyperOS 2.0 получат и многие пока не вышедшие на рынок смартфоны – например, Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro и Poco F7. Проще говоря, перечень будет дополняться и обновляться.

Ожидается, что операционная система Android 16 будет представлена во втором квартале 2025 года и предложит исправления различных багов, улучшение пользовательского опыта, а также дополнительные функции – в том числе, связанные с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Несмотря на то, что Xiaomi не так давно начала распространять на ранее выпущенные смартфоны ОС Android 15, в компании уже работают и над поддержкой Android 16, чтобы обновление прошло для пользователей беспроблемно.


#смартфоны #xiaomi #android #redmi #poco #мобильные устройства #обновления #android 16
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
5
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
+
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
Новосибирские биоинженеры придумали аналогичный титану по свойствам материал
+
В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
+
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
+
В Китае нашли сразу 40 золотых жил, но учёные предлагают добывать драгоценный металл в космосе
1
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
6
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
5
Дольф Лундгрен одержал победу над раком после 9 лет борьбы
1
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
4
Starlink разрешили предоставлять собственную мобильную связь в США напрямую через спутник
+
Samsung расскажет о GDDR7 чипах с ёмкостью 24 Гбит и скоростью 42,5 Гбит/с на конференции ISSCC 2025
+
Ударами ракет Х-32 было выведен из строя оборонный завод «Хартрон» в Харькове
+
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
6
Российские подразделения заняли новые позиции в районе Времевского выступа
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Российский производитель микроэлектроники «Ангстрем» оказался на грани банкротства из-за проблем с кредитами
2

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
26
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
11
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
7
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
56
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
45
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
134
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
32
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
26
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
9

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
02:36
Лучше бы они пво занялись. 820 дронов может потянуть почти любое государство.
Польша утроила закупки южнокорейских танков K2: 96 единиц к 2025 году и 820 в 2026
Windmark
02:33
Желаю каждому 15 рублевому такую ипотеку на 30 лет )
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Obscury
02:29
Звиздец, пирамида.
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Yвесёделерчuk
02:27
Наёмный директор временный потому, что следующий тоже временный. "принятия решений в пользу запада"
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
Mike3000
02:22
Сейчас придут 15рублевые и расскажут, что это наоборот хорошо для экономики, не то что у пиндосов госдолг 31трлн
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Dmitry Pakholkov
02:20
На 6650 ХТ полет нормальный 70-80 кадров на средне-высоком сеттинге в фулл хд. Есть грустные моменты в помещениях с просадками до 20 кадров. Ставьте твики с нексуса, господа, и будет вам счастье.
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
Windmark
02:00
Ну ниче , ждём очередного пробития дна. Ипотеки и так уже от 30%. Другу под 36 %в Сбере одобрили , платеж 96 тысяч в месяц . Ух заживём
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
PvlPvl
01:47
Так Польша готовится отчекрыжить западную Украину. Под видом спасения от влияния России. Румыния, вроде, планирует получить свой кусок дипломатическим путем. Останется Киевская Русь, а ее сам бог веле...
Польша утроила закупки южнокорейских танков K2: 96 единиц к 2025 году и 820 в 2026
Сидор Сидоров
01:21
Заголовок и содержимое похожи на:"Эппл отказалась от тёплого в пользу мягкого".
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
PvlPvl
01:17
у ВТБ "Новые деньги" - 27%
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем