Сейчас оперативники проверяют горе-хакера на причастность к другим преступлениям.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МВД, в Дагестане задержали мошенника, оформлявшего микрозаймы на граждан без их ведома. Злоумышленник использовал информацию из слитых баз данных, а также находил людей в социальных сетях и искал сведения о них в открытых источниках, после чего пытался подобрать или восстановить пароли и авторизоваться якобы от лица жертв на портале «Госуслуги». Если у гражданина была включена двухфакторная аутентификация, преступник прекращал попытки взлома. Впрочем, не исключено, что мошенник также обзванивал часть своих жертв и пытался получить код из SMS- или push-уведомлений – полицейские проверяют 18-летного горе-хакера на причастность и к другим преступлениям.

Всего от действий злоумышленника пострадали как минимум 10 человек – четыре жителя Югры и еще шесть граждан РФ, проживающих в других регионах. Суммарный ущерб от действий мошенника составил около 100 тысяч рублей. По возбужденным уголовным делам по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации преступнику грозит до 10 лет тюремного заключения.