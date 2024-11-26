Кремниевые пластины теперь закупаются на внутреннем рынке

Как сообщает ComputerBase, китайский производитель чипов памяти YTMC увеличил выпуск своей продукции и в настоящий момент обрабатывает от 400 до 500 тысяч кремниевых пластин в год. Примечательно, что пластины теперь закупаются на внутрикитайском рынке – ранее их приходилось приобретать у зарубежных поставщиков, например, у японской компании Sumco. Прекратить закупки у Sumco пришлось из-за усиления санкций против Китая. А вот оборудование и инструментарий по-прежнему используются зарубежные, хотя разработка собственных решений с целью импортозамещения и защиты от дальнейших санкций уже ведется.

В отличие от многих других китайских компаний, специализирующихся на чипах памяти, YTMC держится в тренде, стараясь не отставать от Samsung, Hynix и Micron и предлагать высокотехнологичные решения. Так, в прошлом году фирма представила 232-слойную память 3D TLC NAND. Что же касается объемов производства – несмотря на то, что они действительно солидные, отставание от той же Samsung составляет более 16 раз — южнокорейская корпорация обрабатывает до 8 миллионов пластин в год.