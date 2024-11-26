Но шанс на новый виток роста в ближайшее время все еще остается

Избрание Дональда Трампа следующим президентом США придало криптовалютному рынку серьезный импульс для роста — ранее политик высказывался в поддержку криптовалют и даже обещал создать для Америки их запас. Наиболее известная мировая криптовалюта, Bitcoin, в ноябре дорожала ударными темпами и неоднократно била рекорды стоимости, превысив на пике отметку в 99 000 долларов за единицу.

Впрочем, 25 ноября тренд развернулся, а 26 ноября стоимость Bitcoin и вовсе упала ниже 93 000 долларов. При этом опрошенные CoinDesk аналитики рассматривают подобную коррекцию как естественное явление, и полагают, что главная мировая криптовалюта сохраняет шансы на достижение в ближайшие недели знаковой отметки в 100 000 долларов. Ожидается, что о таком событии напишут не только профильные СМИ, но и вообще практически все крупные медиа, поэтому некоторые эксперты полагают, что у Bitcoin на короткое время включится эффект «саморазгона», при котором шумиха вокруг достижения 100 000 долларов будет способствовать дальнейшему росту стоимости криптовалюты до 110 000 или даже 120 000 долларов, после чего снова наступит период коррекции курса.