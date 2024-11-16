Компания, как утверждают истцы, монополизировала рынок облачных хранилищ, вынудив около 40 млн британцев переплачивать за услуги iCloud.

Как сообщает The Guardian, некоммерческая организация «Which?» подала коллективный иск в суд на корпорацию Apple от лица британских пользователей облачного хранилища iCloud. По мнению истцов, компания из Купертино злоупотребляла своим доминирующим, околомонопольным положением на рынке, и навязывала клиентам услуги iCloud по нерыночным, завышенным ценам. По мнению юристов «Which?», Apple должна выплатить каждому британскому пользователю iCloud, которых насчитывается порядка 40 миллионов, по 70 фунтов стерлингов. Похожий иск против Apple в марте 2024 года был подан и в США.

Команда «Which?» заявляет, что Apple активно поощряет пользователей приобретать платную подписку на iCloud, при этом намеренно затрудняя использование других облачных хранилищ. Например, компания не дает возможности делать резервную копию данных устройства при помощи сторонних сервисов, хотя это могло бы быть для конечного пользователя значительно дешевле.

Представители «яблочных» ожидаемо отвергают обвинения некоммерческой организации и недовольных пользователей, заявляя, что не навязывают своим клиентам использованием iCloud и стараются упростить передачу файлов в сторонние сервисы. По словам представителя Apple, более половины пользователей экосистемы компании не оплачивают подписку iCloud+.