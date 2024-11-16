А большую часть оставшихся лишила служебных автомобилей

Как сообщает издание Globes, компания Intel сократила в Израиле от 1000 до 1400 разработчиков, что составляет 15-20% от общей численности штата сотрудников в стране. Большую же часть оставшихся работников корпорация лишила служебных автомобилей, лизинг которых ранее оплачивался. На время были отменены и бесплатные бонусы в виде кофе и печенья в офисах, но позднее их решили вернуть.

На условиях анонимности несколько действующих сотрудников Intel в Израиле сообщили Globes, что больше всего в текущей волне сокращений их беспокоит неопределенность и затянутость. Так, Intel объявила о грядущем увольнении части работников еще в августе, но уволила их только в ноябре. При этом руководители знали, кого из штата в ближайшем будущем сократят, но держали своих подчиненных в неведении, продолжая давать им задания. Такой подход противоречит местной бизнес-культуре.

Сотрудники рассказали журналистам, что деятельность по разработке процессоров от сокращений практически не пострадала, но были свернуты некоторые проекты, связанные с телекоммуникациями, а также ускорителями вычислений. Примечательно, что сокращения в основном затронули опытных разработчиков, проработавших в Intel от 3 до 10 лет, а не новичков.