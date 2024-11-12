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[Zero]
Дефицит AMD Ryzen 7 9800X3D может затянуться на месяцы — процессоров не хватает всем желающим
Крупный немецкий ритейлер Mindfactory ожидает новых поставок только в конце декабря

Появление в магазинах восьмиядерного игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенного дополнительным 3D-кэшем, произвело на рынке эффект разорвавшейся бомбы – в большинстве торговых сетей первые партии CPU раскупили почти мгновенно. Некоторые процессоры, выкупленные перекупщиками, позднее всплыли на сайтах объявлений и интернет-аукционах, но большая часть досталась заждавшимся геймерам. Увы, для тех, кто не успел приобрести новенький процессор, новости безрадостные – дефицит может затянуться на месяцы. И даже в следующем году Ryzen 7 9800X3D с высокой вероятностью будут предлагаться по ценам значительно выше рекомендованных.

Как сообщает VideoCardz, крупный немецкий ритейлер Mindfactory сообщил, что дальнейших поставок 9800X3D не ожидается до конца декабря 2024 года. А многие другие торговые сети на фоне дефицита и вовсе временно удалили процессор из своего ассортимента или значительно увеличили стоимость предзаказов. Сама компания AMD пока никак не комментировала проблему превышения спроса над предложением, но, как считают эксперты, доступнее Ryzen 7 9800X3D, вероятно, станет только в январе-феврале 2025 года. Причем слово «доступнее» в данном случае подразумевает лишь то, что его можно будет купить — о приобретении процессора по рекомендованной цене геймерам пока остается лишь мечтать. Как-никак, лучший игровой CPU, причем на этот раз без всяких оговорок.

#amd #intel #процессоры #ryzen #ryzen 7 9800x3d #9800x3d
Источник: 3dnews.ru
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