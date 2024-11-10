В соответствии с действующим Дисциплинарным регламентом РФС футбольным судьям запрещены публичные комментарии своей работы и работы коллег.

Странная и довольно курьезная история произошла с известным российским футбольным арбитром Владиславом Безбородовым — рефери до конца сезона отстранили от судейства за нарушение Дисциплинарного регламента РФС. Согласно сведениям журналистов, судья расхваливал свою работу в одном из Telegram-чатов, а также оскорблял двух своих коллег и критиковал их работу. Когда другие пользователи указали предполагаемому арбитру, что у него отображаются в мессенджере имя и фамилия, он удалил большую часть своих сообщений, после чего покинул чат.

Владислав Безбородов работает футбольным рефери с 2001 года, и судит матчи РПЛ с 2007 года. Ранее он был профессиональным футболистом. В сезонах 2021/22 и 2022/23 Безбородов признавался лучшим российским арбитром, поэтому некоторые эксперты считают, что дело не в комментариях, и рефери могли подставить. Председатель судейского комитета и ЭСК Павел Каманцев подчеркнул, что комиссия выяснит, действительно ли спорные сообщения писал именно Безбородов. Даже если выяснится, что если комментарии действительно оставлял судья, наказание могут пересмотреть — ожидается, что комиссия рассмотрит дело по существу во второй половине ноября.